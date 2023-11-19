В Новгородской области водитель Mercedes наехал на людей у ресторана

В Новгородской области задержан водитель легкового автомобиля, который умышленно наехал на людей у ресторана, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля «Мерседес» умышленно совершил наезд на группу людей, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в сообщении СК.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По факту инцидента Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Водитель Mercedes-Benz задержан. С учетом тяжести содеянного, следователь регионального подразделения Следственного комитета РФ будет ходатайствовать перед судом о заключении водителя под стражу.

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