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В Новгородской области водитель Mercedes наехал на людей у ресторана

В Новгородской области задержали водителя, въехавшего в толпу людей у ресторана

В Новгородской области задержан водитель легкового автомобиля, который умышленно наехал на людей у ресторана, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля «Мерседес» умышленно совершил наезд на группу людей, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести», — отмечается в сообщении СК.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По факту инцидента Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Водитель Mercedes-Benz задержан. С учетом тяжести содеянного, следователь регионального подразделения Следственного комитета РФ будет ходатайствовать перед судом о заключении водителя под стражу.

Ранее в Брянской области монтировка из встречного грузовика вонзилась в лобовое стекло Volvo.

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