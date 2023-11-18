В Китае показали минивэн с дизайном звездолета

На автосалоне в китайском Гуанчжоу представлен новый минивэн Xpeng X9. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль будет предлагаться за 388 тыс. юаней. (4,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Новинка станет седьмой по счету моделью Xpeng. Модель построена на платформе SEPA 2.0. В компании заявили, что автомобиль обладает футуристическим дизайном в стиле звездолета.

Габаритная длина автомобиля — 5293 мм, колесная база — 3160 мм. Базовая версия минивэна оборудована единственным электромотором на передней оси, его пиковая мощность — 320 л.с. У двухмоторной полноприводной версии мощность составляет 503 л.с. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч. Запас хода составляет 700 км.

В салоне у X9 двухспицевый руль с плоской нижней частью и маленьким логотипом Xpeng. Рычаг коробки передач расположен на рулевой колонке. Главная особенность центральной консоли – большой экран. Машина, в зависимости от модификации, может перевозить 6 либо 7 пассажиров.

До этого сообщалось, что сообщалось, что компания GAC представила электрический седан Hycan A06 Plus. Автомобиль представляет собой модернизированную версию ранее выпускавшейся модели Hycan A06.

Ранее стало известно, что компания Roewe представит в ближайшие три года восемь новых моделей автомобилей.