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Автобренд Roewe рассказал о своих новинках

Компания Roewe представит в ближайшие три года восемь новых моделей автомобилей

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Roewe

Китайский автобренд Roewe в ближайшие три года выпустит восемь новых моделей автомобилей. Об этом сообщает autohome.com.cn со ссылкой на главного менеджера подразделения SAIC Passenger Car Roewe Brand Division Чжоу Вэйя.

По словам топ-менеджера, все планируемые к выходу на рынок новинки будут оснащаться альтернативными силовыми агрегатами. В частности, в марте следующего года появится гибридный кроссовер Roewe D5X. Его длина составляет 4700 мм. Автомобиль получит силовую установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная мощность составит 150 л.с.

В конце 2024 года будут выпущены подключаемые гибридные минивэны. В 2025 году бренд покажет еще больше своих продуктов, в том числе несколько электромобилей.

До этого стало известно, что компания GAC представила электрический седан Hycan A06 Plus на автосалоне в Гуанчжоу. Автомобиль представляет собой модернизированную версию ранее выпускавшейся модели Hycan A06. В Китае автомобиль стоит 139,8 тыс. юаней (1,7 млн рублей по текущему курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в Китае представили новый седан Exeed с большим запасом хода.

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