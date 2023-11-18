На «АвтоВАЗе» начали выпускать универсалы Lada Vesta с мощным двигателем

Компания Lada Sport, входящая в структуру «АвтоВАЗа», запустила производство универсалов Lada Vesta SW Sportline. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Lada Vesta SW Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды.

Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски и черную глянцевую крышу с «плавником».

В салоне установлены спортивные сиденья, 10-дюймовый сенсорный дисплей, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada Enjoy Pro.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновит производство всех моделей с двигателями экологического стандарта «Евро-5» в декабре 2023 года.