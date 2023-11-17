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Российские полицейские потеряли изъятую иномарку по пути на штрафстоянку

112: в Нижнем Новгороде полиция потеряла изъятую машину по пути на штрафстоянку

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Телеграм-канал «112»

В Нижнем Новгороде полицейские потеряли задержанную иномарку по пути из отдела полиции на штрафстоянку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mazda 6 в Московском районе города. Инспекторы проверили машину по базе данных и выяснили, что ее давно разыскивают их коллеги из Твери. Автомобиль отогнали на осмотр в отдел полиции №4, после чего оперуполномоченный майор Алексей Б. отправил японскую машину на штрафстоянку. Сам майор не поехал на штрафстоянку и не составил акты приема-передачи, а автомобиль исчез.

В полиции заинтересовались действиями Алексея Б. и его начальником, полковником Иван П, который не проконтролировал доставку вещдока. Отмечается, что VIN-номера автомобиля были перебиты, и мужчина, который ездил на иномарке, не знал, что водит угнанную машину.

Ранее пьяный пермяк угнал асфальтоукладочный каток и врезался в столб.

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