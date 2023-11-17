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Автодилеры пообещали вернуть россиянам Audi, Mercedes-Benz и BMW

«Авилон»: в Россию привезут новые автомобили Mercedes-Benz и BMW

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Mercedes

До конца года в России появятся новые автомобили Mercedes-Benz и BMW, ввезенные путем параллельного импорта. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Если говорить о новинках европейских марок, то по бренду Mercedes-Benz, например, мы ожидаем новый S63 и E-Klasse. По BMW – 4 Series Coupe (G22), новые М4 и М3. Что касается Audi – то стоит назвать Q6, которая уже представлена на рынке», — сообщил Тюктеев.

По словам топ-менеджера, сейчас на автомобили известных европейских брендов в целом сохраняется стабильный спрос. Благодаря появлению новинок у дилеров интерес клиентов возрастет, считает он.

На этой неделе два крупных дилерских холдинга, «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», отказались от ввоза иномарок путем параллельного импорта. Такое решение было принято из-за ограничений по поставкам, снижения потребительского спроса на такие машины и роста стоимости импорта, рассказывали «Газете.Ru» в объединенной пресс-службе компаний.

Последними новинками «Автодома» и «АвтоСпецЦентра» среди таких автомобилей стали кроссоверы BMW X5, X6, X7 и электрокар iX3, а также самый крупный кроссовер Q6 в линейке Audi и Porsche Cayenne, сообщил директор по параллельному импорту Владимир Желобов.

Ранее стало известно, на сколько «АвтоВАЗ» может повысить цены в 2024 году.

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