Названы сроки начала массового производства электромобилей Li Auto

Компания Li Auto заявила, что массовое производство и поставки первого в своей истории электромобиля начнутся в феврале 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о модели Li Auto Mega. Автомобиль построен на платформе Whale. Его длина составляет 5300 мм. Кузов получил обтекаемые формы, благодаря чему производителю удалось достичь самого низкого коэффициента сопротивления в сегменте. Среди особенностей машины — выдвигающиеся ручки дверей и аэродинамические колесные диски.

Автомобиль получил батарею емкостью 100 кВт. ч. Запас хода составит около 600 км. Цены на автомобиль в Китае будут начинаться от 500 тыс. юаней (6,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что автоконцерн Great Wall показал в Китае новый внедорожник Tank 700 Hi4-T и начал предварительные продажи. Автомобиль стоит 700 тыс. юаней (8,6 млн рублей по курсу момент публикации).

Ранее сообщалось, что Lada Vesta Sportline поступила в продажу в России.