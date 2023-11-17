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Great Wall начал продажи мощного внедорожника

В Китае стартовали продажи 517-сильного внедорожника Tank 700 Hi4-T

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carnewschina.com

Автоконцерн Great Wall показал в Китае новый внедорожник Tank 700 Hi4-T и начал предварительные продажи. Об этом сообщает carnewschina.com. Автомобиль стоит 700 тыс. юаней (8,6 млн рублей по курсу момент публикации).

Длина автомобиля составляет 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Модель представляет собой среднеразмерный внедорожник, который является плагин-гибридной версией ранее выпущенного Tank 700 с двигателем внутреннего сгорания. В салоне могут разместиться пять человек, включая водителя.

Внедорожник Tank 700 Hi4-T оснащается плагин-гибридной силовой установкой на базе 3,0-литрового бензинового турбодвигателя. Мощность мотора составляет 517 л.с. Коробка передач — девятиступенчатая, автоматическая.

До этого в Лос-Анджелесе дебютировал кроссовер Subaru Forester шестого поколения. Пока для машины анонсирован единственный двигатель объемом 2,5 л – это четырехцилиндровый оппозитный мотор мощностью 183 л.с. Уже в базовой комплектации машина оснащена вариатором и полным приводом. Продажи начнутся весной 2024 года. Цены пока не объявлены.

Ранее сообщалось, что Renault выпустит новый хетчбэк в ретростиле.

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