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В Северной Осетии автомобиль протаранил остановку общественного транспорта

Во Владикавказе автомобиль снес остановку вместе со стоявшими на ней людьми

Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта во Владикавказе, ранения получили два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Авария произошла утром на проспекте Коста. Судя по видео, от удара автомобиль Chevrolet Cruze развернуло, а остановка получила серьезные повреждения. В больницу с разными травмами попали 49-летняя женщина и 41-летний мужчина, которые ждали маршрутку.

О том, что стало причиной ДТП, не сообщается.

До этого стало известно, что в Якутии пьяный водитель напал с ножом на инспектора ГИБДД, извинившись перед этим. При проверке документов полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, инспекторы составили акт и поехали вместе с Кальсиным отвозить его внедорожник на спецстоянку. В какой-то момент водитель выхватил нож и со словами «извини, брат» попытался ударить одного из инспекторов в грудь.

Ранее сообщалось, что мужчина дважды врезался в машину и напал на водителя с ножом.

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