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Subaru показала, как выглядит новый кроссовер Forester

В Лос-Анджелесе дебютировал кроссовер Subaru Forester шестого поколения

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Subaru

Японская компания Subaru представила на автосалоне в Лос-Анджелесе новое поколение кроссовера Forester. Продажи автомобиля начнутся весной 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Главное внешнее отличие от прежней машины — решетка радиатора и фары кроссовера визуально объединены. Автомобиль построен на прежней платформе, но получил совершенно новый кузов с интегрированной рамой. Из-за этого его жесткость выросла на 10%. Габариты почти не изменились: по сравнению с предшественником длина выросла на 15 мм (до 4656 мм).

Центральное место в интерьере нового кроссовера занимает вертикально ориентированный экран медиасистемы. Кожаная отделка сохранилась, но большинство хромированных декоративных элементов ушли в прошлое. При этом у нового Forester сохранились классические стрелочные приборы и рычаг управления трансмиссией на центральном тоннеле.

Пока для машины анонсирован единственный двигатель объемом 2,5 л – это четырехцилиндровый оппозитный мотор мощностью 183 л.с. Уже в базовой комплектации машина оснащена вариатором и полным приводом.

Ранее в Китае были обнародованы технические данные гибридного Exeed RX.

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