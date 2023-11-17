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На «АвтоВАЗе» спрогнозировали падение продаж автомобилей Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: продажи Lada в ноябре могут снизиться почти на 10%

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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в ноябре может продать меньше автомобилей, чем в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«План по продажам на ноябрь чуть меньше — 37,5 тыс. Пока мы движемся чуть ниже плана. По производству план чуть выше. По производству мы сейчас идем немножко опережающим темпом», — сказал Соколов.

Таким образом, в ноябре может быть продано на 8,3% автомобилей меньше, чем в октябре, когда «АвтоВАЗ» реализовал рекордное за последние 10 лет количество машин — 40,9 тыс. При этом по отношению к ноябрю 2022 года планируемый объем продаж больше в 1,7 раза.

По словам Соколова, компании необходимо выпустить такое количество автомобилей, чтобы обеспечить спрос в январе и во второй половине года, «когда спрос начинает раскачиваться».

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» отказался от выпуска популярных в России автомобилей Renault Duster под брендом Lada из-за недоступности компонентов. Большинство кроссоверов Renault Duster продавались в России в модификации с полным приводом, но подготовить такую же модификацию самостоятельно, наладив поставки компонентов, оказалось невозможно.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с Ганой по локализации производства.

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