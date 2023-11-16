Казанец сбил мужчину и провез его на капоте несколько десятков метров

Лихач на Lada Granta темного цвета наехал на охранника в казанском технополисе «Химград». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, охранник попросил пропуск при въезде на территорию, однако водитель автомобиля нажал на газ, сбил сотрудника и протащил его на капоте 200 метров. После этого вернул его на место.

О том, получил ли охранник какие либо повреждения в результате наезда автомобиля, не сообщается.

До этого стало известно, что в Волгограде сотрудники ГИБДД задержали водителя, который припарковал свой автомобиль у входа в ночной клуб и требовал пропустить его в заведение. При задержании мужчина сопротивлялся и причинил насилие представителям власти. От медосвидетельствования он отказался. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. Конфликт между водителем, охранниками и полицейскими произошел у входа в стрип-клуб «Естествознание». Утром в четверг автомобиль дебошира все еще находился у дверей заведения.

Ранее в Перми гаишники обстреляли из автомата ВАЗ нарушителя и ранили пассажира.