Названы самые популярные авто с пробегом в России

В октябре 2023 года на российском рынке было продано 489,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 11,9% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью на вторичном рынке в середине осени стал хетчбэк Lada 2114 Samara, объем рынка которого составил 10,5 тыс. экземпляров. На вторую строчку рейтинга опустился Ford Focus (10,2 тыс. ед.), за которым расположились Kia Rio (9,3 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (9,1 тыс. ед.) На пятом месте расположился седан Lada 2107, октябрьский результат которого составил 9,1 тыс. единиц.

Всего за 10 месяцев 2023 года россияне купили 4,8 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 22,3% больше, чем за такой же период 2022 года.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что в России могут рекордно вырасти продажи авто с пробегом.