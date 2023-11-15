Амбассадор элитного ювелирного магазина сбил сотрудника ГИБДД в Барвихе

В Подмосковье арестовали амбассадора элитного ювелирного магазина Mercury Алексея Пшеничного после того, как он сбил автоинспектора и подрался с полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В прошлое воскресенье инспектор ГИБДД заметил Пшеничного с признаками опьянения возле магазина в деревне Жуковка. Мужчина сел за руль своего внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen и поехал в сторону дома. Полицейские отправились следом и попросили остановиться, но водитель проигнорировал их и увеличил скорость.

Автомобиль амбассадора Mercury удалось остановить возле его коттеджа в Барвихе. 34-летний старший лейтенант Николай Себекин выбежал из служебной машины, чтобы перекрыть ему дорогу, но Пшеничный сбил его. Мужчину попытались задержать, он оказал сопротивление и начал драку, говорится в сообщении.

Пострадавшего гаишника госпитализировали с открытым переломом голени со смещением, сейчас его готовят к операции. Пшеничного задержали, следователи СК по Московской области предъявили обвинение по двум статьям: за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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