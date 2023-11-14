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«АвтоВАЗ» в 2023 году поставит рекорд по производству Lada Granta

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил, что завод соберет в 2023 году 400 тыс. Granta

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Lada

«АвтоВАЗ» планирует по итогам 2023 года произвести более 200 тыс. автомобилей Lada Granta, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«В самом конце [2024] года [планируется выпустить] народный автомобиль Lada Iskra, который со временем придет на замену нашей Granta, которая является флагманом по сегодняшнему выпуску, и мы сделаем более 200 тыс. этих автомобилей в текущем 2023 году», — приводит агентство слова Соколова.

Годовой объем в 200 тыс. машин станет для Granta рекордным, такого количества Granta «АвтоВАЗ» не продавал с момента появления модели. Согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), максимальный объем продаж Lada Granta был зафиксирован в 2013 году, когда в России было продано 166,9 тыс. автомобилей этой модели.

Ранее стало известно, что в России могут рекордно вырасти продажи машин с пробегом.

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