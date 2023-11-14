«АвтоВАЗ» в 2023 году поставит рекорд по производству Lada Granta

«АвтоВАЗ» планирует по итогам 2023 года произвести более 200 тыс. автомобилей Lada Granta, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«В самом конце [2024] года [планируется выпустить] народный автомобиль Lada Iskra, который со временем придет на замену нашей Granta, которая является флагманом по сегодняшнему выпуску, и мы сделаем более 200 тыс. этих автомобилей в текущем 2023 году», — приводит агентство слова Соколова.

Годовой объем в 200 тыс. машин станет для Granta рекордным, такого количества Granta «АвтоВАЗ» не продавал с момента появления модели. Согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ), максимальный объем продаж Lada Granta был зафиксирован в 2013 году, когда в России было продано 166,9 тыс. автомобилей этой модели.

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