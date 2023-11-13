Челябинец перевозил в салоне «Жигулей» теленка и барана

В Челябинске очевидцы сняли на видео перевозку теленка и барана в салоне легкового автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Необычных пассажиров в салоне «Жигулей» челябинцы заметили на улице Комарова. На снятых очевидцем кадрах видно, что автомобиль остановился перед перекрестком на красный свет. Крупный теленок расположился стоя в задней части салона «Лады», практически достигая потолка . Рядом с ним находился баран. Перевозимые в салоне животные вели себя смирно, баран при этом оглядывался по сторонам.

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