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Челябинец перевозил в салоне «Жигулей» теленка и барана

В Челябинске сняли на видео теленка и барана, ехавших в салоне Lada

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Телеграм-канал Челябинск с огоньком

В Челябинске очевидцы сняли на видео перевозку теленка и барана в салоне легкового автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Необычных пассажиров в салоне «Жигулей» челябинцы заметили на улице Комарова. На снятых очевидцем кадрах видно, что автомобиль остановился перед перекрестком на красный свет. Крупный теленок расположился стоя в задней части салона «Лады», практически достигая потолка . Рядом с ним находился баран. Перевозимые в салоне животные вели себя смирно, баран при этом оглядывался по сторонам.

До этого в Ставрополе сотрудники ГИБДД остановили водителя, который ехал по городу на автобусной остановке, снабженной мотором и колесами. В отношении молодого человека составили три административных протокола, транспортное средство изъято и отправлено на спецстоянку на эвакуаторе.

Ранее прокуратура опубликовала фото сгоревшего Porsche Taycan, который воры угнали у бизнесмена.

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