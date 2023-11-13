«АвтоВАЗ» планирует избавиться от некомплектных машин к концу года

«АвтоВАЗ» сократил количество некомплектных автомобилей на складской территории предприятия. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Если в середине октября этого года количество некомплектных Lada Vesta составляло 12 тыс. единиц, то к середине ноября осталось 4 тыс. машин, ожидающих установки компонентов. Количество Lada Granta, которые требуется доукомплектовать, не превышает 3 тыс. автомобилей.

Отмечается, что при позитивном сценарии до конца года отечественный автопроизводитель планирует доукомплектовать и отправить на продажу все оставшиеся автомобили.

В октябре «АвтоВАЗ» не мог выйти на полную мощность производства Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих, автомобили Granta несколько дней сходили с конвейера в некомплектном состоянии без подушек безопасности.

Ранее стало известно, когда возобновится выпуск Lada Niva с системой ABS.