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«АвтоВАЗ» планирует избавиться от некомплектных машин к концу года

«АвтоВАЗ» сократил количество некомплектных автомобилей на складе

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Lada

«АвтоВАЗ» сократил количество некомплектных автомобилей на складской территории предприятия. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Если в середине октября этого года количество некомплектных Lada Vesta составляло 12 тыс. единиц, то к середине ноября осталось 4 тыс. машин, ожидающих установки компонентов. Количество Lada Granta, которые требуется доукомплектовать, не превышает 3 тыс. автомобилей.

Отмечается, что при позитивном сценарии до конца года отечественный автопроизводитель планирует доукомплектовать и отправить на продажу все оставшиеся автомобили.

В октябре «АвтоВАЗ» не мог выйти на полную мощность производства Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих, автомобили Granta несколько дней сходили с конвейера в некомплектном состоянии без подушек безопасности.

Ранее стало известно, когда возобновится выпуск Lada Niva с системой ABS.

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