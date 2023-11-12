Пьяный россиянин выбил зуб гаишнику и спрятался у себя дома

В Нижегородской области нетрезвый водитель выбил зуб сотруднику ГИБДД при задержании, вырвался и спрятался у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В поселке Тоншаево инспектор ГИБДД потребовал у водителя «Жигулей» остановиться, но 24-летний Алексей, который был за рулем отечественной легковушки, не стал снижать скорость и попытался скрыться. Вместе с Алексеем в салоне автомобиля было трое его друзей.

Нарушитель поехал к себе домой, у входа в который автоинспекторы догнали водителя. Мужчина начал сопротивляться и в ходе потасовки выбил зуб одному инспектору, а другому ударил по ребрам. Товарищи Алексея оттащили полицейских от своего друга, после чего ему удалось убежать в дом и запереться. Сотрудники ГИБДД смогли задержать друзей нарушителя, другие подробности происшествия не уточняются.

Ранее в Ачинске женщина попросила ДПС не выписывать штраф из-за беременности.