Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин выбил зуб гаишнику и спрятался у себя дома

Mash: под Нижним Новгородом мужчина выбил зуб сотруднику ДПС и спрятался дома

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Нижегородской области нетрезвый водитель выбил зуб сотруднику ГИБДД при задержании, вырвался и спрятался у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В поселке Тоншаево инспектор ГИБДД потребовал у водителя «Жигулей» остановиться, но 24-летний Алексей, который был за рулем отечественной легковушки, не стал снижать скорость и попытался скрыться. Вместе с Алексеем в салоне автомобиля было трое его друзей.

Нарушитель поехал к себе домой, у входа в который автоинспекторы догнали водителя. Мужчина начал сопротивляться и в ходе потасовки выбил зуб одному инспектору, а другому ударил по ребрам. Товарищи Алексея оттащили полицейских от своего друга, после чего ему удалось убежать в дом и запереться. Сотрудники ГИБДД смогли задержать друзей нарушителя, другие подробности происшествия не уточняются.

Ранее в Ачинске женщина попросила ДПС не выписывать штраф из-за беременности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий