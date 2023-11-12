«Я в положении»: ачинка попыталась избежать штрафа, вызвав жалость у гаишников

В Ачинске лишенная водительских прав женщина попросила сотрудников ГИБДД не выписывать штраф, сообщив, что она беременна. Об этом сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Экипаж ДПС остановил автомобиль Toyota Corolla Fielder, водитель которого не пропустил пешехода. За рулем оказалась девушка 1993 года рождения, которая, как выяснилось при проверке документов, этим летом была лишена прав на год за повторный выезд на встречную полосу.

Как рассказали в ГИБДД, женщина пыталась избежать наказания, сыграв на чувствах инспекторов и сообщив, что она беременна. Полицейские составили протоколы за езду без прав и непредоставление преимущества в движении пешеходу. Автоинспекторы также выяснили, что нарушительница является одним из администраторов групп в различных мессенджерах, которые сообщают водителям о местоположении экипажей ДПС.

«Подобные движения — это пособники автопроисшествий на дороге. Ведь, сообщая, где стоит экипаж дорожных полицейских, вы, возможно, помогаете нетрезвому водителю двигаться по городу, спокойно обходя посты, либо подобным лишенницам, которые считают, что пропускать пешеходов необязательно», — заявили в Госавтоинспекции.

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