Польская полиция помогла украинским грузовикам в объезде из-за протестов

Сотрудники полиции помогают украинским большегрузным автомобилям объезжать протестующих перевозчиков, блокирующих дорогу у границы. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Полиция проводит украинские грузовики через границу в Корчеве, чтобы обойти протест польских перевозчиков. Протест польских водителей теперь перестает иметь смысл», — уточнили в издании.

Известно, что стражи порядка могли сопровождать по 25 седельных тягачей с полуприцепами на границу с двух буферных парковок.

При этом протестующие польские перевозчики просили восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии.

До этого полонист Станислав Стремидловский подчеркивал, что Польша использует протесты дальнобойщиков против Киева. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский даже не в состоянии обсудить с Варшавой эти ограничения.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.