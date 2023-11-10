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Из-за протеста поляков тысячи грузовиков не могут въехать на Украину

Пробка грузовиков на польско-украинской границе растянулась на 40 км

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Тысячи фур стоят в очереди, растянувшейся на 40 км, ожидая выезда на Украину с территории Польши. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что затор произошел из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали пункты пропуска. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковые машины, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускают по одному в час. В очереди стоят машины, перевозящие от легковых автомобилей и сельхозтехники до строительных материалов и мебели.

Польские перевозчики пошли на такую меру из-за того, что не выдерживают конкуренции с украинскими водителями, которые в 2022 году получили льготы на работу в Европе.

До этого стало известно, что по состоянию на середину 2023 года в России насчитывалось 3,7 млн грузовых автомобилей. Более четверти (26%) этого парка занимают «КамАЗы», всего в стране зарегистрировано 963 тыс. таких грузовиков. На втором месте в рейтинге расположились грузовики производства «ГАЗа» с результатом 600 тыс. машин. Третью позицию занимают машины марки «ЗИЛ» с показателем 402 тыс. единиц.

Свыше половины всех грузовых автомобилей в стране зарегистрировано в трех федеральных округах — Центральном, Приволжском и Сибирском.

Ранее сообщалось, что в Татарстане испытывают беспилотный грузовик «КамАЗ Робокоп».

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