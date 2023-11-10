В России появятся новые правила применения противогололедных материалов

В России появится новый ГОСТ для борьбы с гололедом на автомобильных трассах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что единые правила применения противогололедных материалов (ПГМ) на загородных трассах подготовлены по заказу Росавтодора, так как прежние устарели. В документе запишут, в частности, когда приступать к обработке после начала снегопада и в течение какого времени необходимо удалить с дороги образовавшуюся «снежную массу». А дорожным службам при нанесении ПГМ запретят пачкать химией встречные автомобили.

Новый стандарт планируется обсудить и утвердить к маю 2024 года.

До этого стало известно, что минимальный набор для подготовки машин к зиме в октябре обойдется россиянам в среднем в 26 688 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года. В минимальный набор входят четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость и услуга шиномонтажа.

По словам автоэксперта Павла Константинова, выбор зимних шин зависит от условий эксплуатации в зависимости от климатических особенностей региона. Шипованная резина подойдет для среднероссийских зим. «Скандинавские» шины рассчитаны на суровые морозы. «Европейская» резина подойдет для южных регионов, где зимы мягкие и малоснежные.

Ранее сообщалось, что с начала осени зимние шины подорожали почти на 10%.