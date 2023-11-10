Lada Granta лишилась одной важной опции

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вновь начал выпускать автомобили Lada Granta без подушек безопасности. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd News.

«АвтоВАЗ» в связи с дефицитом комплектующих возобновляет производство автомобилей Granta без подушек безопасности, не исключено что такой же вариант исполнения придется применить на автомобилях семейства Vesta, чтобы не останавливать конвейер»,— говорится в сообщении.

Упрощенные версии модели Lada Granta начали выпускаться c 6 июня 2022 года. У такой версии не было подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP. Позже машины оснастили подушками безопасности.

Ранее сообщалось, что Ford запатентовал подушку безопасности для пешеходов.