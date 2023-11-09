У дилеров пропали из продажи внедорожники «УАЗ Патриот»

У дилеров УАЗ в России возник значительный дефицит внедорожников «УАЗ Патриот», выяснила «Газета.Ru». О нехватке автомобилей сообщили в восьми дилерских центрах в разных регионах России. Кроме того, информацию о нехватке машин в розничной сети подтвердили в компании Sollers, которая владеет Ульяновским автозаводом.

«К сожалению, некоторый дефицит ассортимента по модельному ряду «Патриот» и «Пикап» по-прежнему присутствует в связи с тем, что до начала III квартала этого года УАЗ был ограничен в объемах производства данных моделей из-за реализуемых проектов ресорсинга компонентной базы и перехода на новых поставщиков», — сообщила «Газете.Ru» официальный представитель Sollers Алина Комарова.

В автосалоне УАЗ, расположенном в одном из регионов центральной России, также сообщили об отсутствии базовых версий «Патриота» в наличии и поступлении партии машин в декабре. Дилер в уральском регионе сообщил, что «Патриоты» по цене 1,62 млн рублей есть в количестве не более пяти штук.

О ситуации с поставками в дилерскую сеть автомобилей УАЗ «Патриот» и «Пикап» читайте в материале «Газеты.Ru».