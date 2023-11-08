Путин поручил профинансировать строительство автодороги от Владивостока до порта Восточный

Президент России Владимир Путин поручил дополнительно профинансировать строительство автодороги Владивосток-Находка-порт Восточный в 2025-2030 годах. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений принять решение о дополнительном финансировании в 2025-2030 годах строительства автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный», — указано в документе.

Поручение дано российскому правительству совместно с органами власти Приморского края.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новая железная дорога, которая пройдет от Ростова-на-Дону до Крыма через территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей, станет альтернативой Крымскому мосту.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит средства на строительство трассы Новороссийск — Керчь.