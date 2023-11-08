Водитель такси домогался пассажирки и пытался затащить ее в подъезд

Таксист домогался пассажирки, но встретил отпор и довез ее до точки. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По данным канала, девушка вызвала такси через известный агрегатор. Прибывшего на адрес водителя поразила красота клиентки и он не смог совладать со своими чувствами. В порыве страсти он схватил девушку и постарался затащить в подъезд.

Женщина оказала таксисту сопротивление. После нескольких пощечин, водитель с клиенткой вернулись в машину и автомобиль поехал на указанный адрес. Таксист отвез пассажирку до нужного дома. Она решила написать заявление в полицию.

До этого стало известно, что карельские таможенники помешали россиянке нелегально вывезти из страны книгу со сказками, изданную в 1913 году. Выяснилось, что при выезде из страны женщина не задекларировала книгу и не предоставила документы, разрешающие вывоз. На женщину возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Ранее стало известно, что челябинские таможенники не пустили в Россию грузовик с 15 тоннами пива.