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Стало известно, сколько электрокаров будут покупать россияне к 2035 году

«Ъ»: в 2035 году доля электромобилей на рынке РФ достигнет 25%

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Пресс-служба ПАО «Россети»

В 2035 году доля электромобилей на российском авторынке достигнет 25%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Б1.

Согласно прогнозу, по итогам 2023 года продажи электрокаров в России составят 12-13 тыс. единиц. К 2025 году продажи вырастут до 16 тыс. единиц, а к 2030 году выйдут на уровень 220 тыс. штук, достигнув доли в 12% на рынке. При оптимистичном сценарии в 2035 году в стране будет реализовано 483 тыс. электромобилей — это 25% рынка. Отмечается, что сейчас такая же доля у электромобилей на рынке Китая.

В аналитическом агентстве «Автостат» подсчитали, что по итогам января—октября в РФ было продано 10,5 тыс. электромобилей (учитывает автомобили возрастом до трех лет, которые впервые встали на учет в РФ). Это 1,26% от всего рынка новых легковых автомобилей в России. За октябрь было реализовано 1,7 тыс. электромобилей, доля в продажах составила 1,5%.

Ранее аналитики назвали самые популярные электромобили в России.

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