Госдума одобрила законопроект о снятии авто с учета в день его продажи

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает автовладельцам подавать заявление в ГИБДД о снятии машины с учета сразу после совершения сделки по продаже. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, предыдущий владелец транспортного средства (ТС) может подать заявление о прекращении учета в регистрационное подразделение ГИБДД сразу же после совершения сделки по продаже с использованием «Госуслуг» или при ее нотариальном удостоверении.

Сейчас новому владельцу ТС отводится 10 дней для постановки автомобиля на учет, в то время как прежний хозяин машины может в это время получать штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником. Как отмечал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, реализация инициативы позволит избавить водителей от необходимости обжалования таких штрафов.

Ранее стало известно, что полис ОСАГО может стать необязательным при визите в ГИБДД.