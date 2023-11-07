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«АвтоВАЗ» выпустит кроссовер на платформе Lada Vesta через два года

Глава «АвтоВАЗа» Соколов подтвердил выпуск кроссовера Vesta в ближайшие два года

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» в перспективе двух лет планирует начать производство нового кроссовера на платформе Lada Vesta. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

«В следующем году мы планируем запустить и новые модели. Это Lada Aura, автомобиль (Lada) Iskra на новой глобальной платформе отечественной... А в двухлетней перспективе (планируется запустить) еще и кроссовер на базе платформы Vesta», — приводит агентство слова Соколова.

Также Соколов сообщил, что производство универсала Lada Largus в настоящее время переносится на завод в Ижевске, где в конце 2023 года планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. Его массовый выпуск запланирован на 2024 год.

О том, что компания намерена разработать на платформе Lada Vesta кроссовер, президент «АвтоВАЗа» рассказал летом 2022 года.

Ранее «АвтоВАЗ» снизил цены на обслуживание автомобилей Lada.

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