Рассекречен интерьер нового поколения Porsche Panamera

В преддверии выхода на рынок Porsche Panamera нового поколения немецкий автопроизводитель опубликовал изображения интерьера новой модели. Об этом сообщает Motor1.

Передняя панель новой Panamera напоминает установленную в электромобиле Taycan. Управление большинством функций машины осуществляются через дисплеи или сенсорные клавиши. В качестве комбинации приборов применяется 12-дюймовый дисплей. Помимо основного экрана медиасистемы, также внедрен третий экран со стороны пассажира.

Для задних пассажиров предназначен еще один экран, который позволит им управлять некоторыми функциями машины, включая освещение, мультимедиа и навигацию. Также известно, что, помимо стандартной версии, автомобиль также получит удлиненную — с сиденьями, обеспечивающими комфорт в дальних поездках. Селектор коробки передач в новой Panamera размещен справа от руля, что позволило обеспечить дополнительное пространство между сиденьями.

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