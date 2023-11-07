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Минтранс предлагает увеличить интервал между дорожными камерами

«Ъ»: Минтранс требует запретить ставить дорожные камеры ближе 1 км друг от друга

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Минтранс хочет запретить ставить дорожные камеры контроля, которые фиксируют однотипные нарушения ближе одного километра друг от друга в городе и пяти километров за городом. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ».

С 1 сентября 2024 года в силу вступает разработанный по поручению президента закон, ужесточающий правила применения дорожных камер. Этот законопроект ограничивает количество мест для установки комплексов наблюдения и предусматривает обязательное согласование мест дислокации с ГИБДД. Кроме того, отдельные технические детали будут закреплены в дополнительном постановлении правительства.

Из других нововведений — информационные щиты, предупреждающие о «контролируемых условиях и режимах движения». Эти щиты будут устанавливаться на расстоянии 150–300 метров перед зоной контроля.

Законопроект подвергся критике со стороны ассоциации ОКО, объединяет производителей камер и операторов систем фотовидеофиксации. В основном, недовольство операторов вызывает требование ставить камеры только в тех местах, где уже есть очаг аварийности. В ассоциации считают, что камеры также нужно ставить в местах, где часто происходят однотипные нарушения или единичные аварии с пострадавшими.

Оператор подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС Групп» считает, что предложенный проект противоречит закону и может привести к росту числа ДТП.

До этого на московских улицах появились 83 новых комплекса фотофиксации нарушений ПДД.

Ранее в ЦОДД призвали москвичей-автомобилистов сменить летние шины на зимние.

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