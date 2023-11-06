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Петербуржец устроил стрельбу в салоне автобуса

В Санкт-Петербурге полиция задержала стрелка в салоне автобуса

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В Санкт-Петербурге местный житель устроил стрельбу в автобусе в ходе конфликта. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Вечером 5 ноября во Всеволожском районе в полицию поступило сообщение от водителя автобуса №476 о стрельбе в салоне. Прибывшие на место полицейские установили, что между пассажирами произошел конфликт, после чего началась драка, в ходе которой неизвестный выстрелил в 45-летнего пассажира.

Водитель остановил автобус, все покинули салон, а стрелок скрылся. Пострадавший обратился в больницу, ему оказали медпомощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ближе к полуночи второй участник конфликта, 20-летний житель Всеволожского района, сам обратился в полицию. Он объяснил, что в ходе конфликта в автобусе выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета «Пионер». На стрелка составили протокол об административном правонарушении (ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ), пистолет изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на МКАД перекрыли движение из-за крупной аварии.

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