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«АвтоВАЗ» резко поднял цены в начале ноября

«АвтоВАЗ» поднял цены на большую часть модельного ряда Lada

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Lada

«АвтоВАЗ» увеличил цены почти на весь представленный в России модельный ряд автомобилей Lada, за исключением базовых комплектаций седана и лифтбэка Granta, седана Vesta и внедорожника Niva Legend. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

Все версии седана и лифтбэка Lada Granta, за исключением базовых, подорожали на 64 тыс. рублей, универсал Lada Granta Cross — на 79 тыс. рублей, Granta Drive Active — на 84 тыс. рублей. Седаны Lada Vesta и Vesta Cross подорожали на 83-91 тыс. рублей.

Трехдверная Lada Niva Legend выросла в цене на 85 тыс. рублей во всех версиях, кроме базовой. Niva Bronto — на 86 тыс. рублей, а Niva Travel — на 106 тыс. рублей.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» связали рост цен на машины с удорожанием логистики, компонентов и материалов, переходом на ряд импортонезависимых узлов, а также с ростом ставок по кредитам в связи с повышением ключевой ставки.

Ранее стало известно, что в России подорожали кроссоверы Skywell.

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