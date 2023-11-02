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Упавшая цистерна травмировала водителя легковой машины в Якутии

В Якутске цистерна свалилась с грузовика на легковую Toyota

В Якутске цистерна выпала из кузова грузовика и раздавила автомобиль Toyota, водитель легковой машины получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал Sakhapress.

Водитель грузовика Scania с полуприцепом поворачивал с Магаданского тракта на Экспериментальную улицу, в этот момент груз свалился с платформы. Упавшая цистерна придавила встречный легковой автомобиль Toyota, машина получила сильные повреждения левой стороны кузова.

Водитель легковой машины доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ссадинами. Медицинское освидетельствование показало, что водители обоих автомобилей были трезвы. Водитель грузовика имеет стаж с 1994 года. По предварительным данным, цистерна упала с платформы из-за оборвавшегося троса.

Ранее в Красноярске произошло два ДТП за час рядом с местом съемок телесериала.

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