Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России подорожали кроссоверы Skywell

Skywell поднял цены на обе модели, представленные в России

close
100%
Skywell

Бренд Skywell увеличил цены на оба представленных на российском рынке кроссовера. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

С 1 ноября стоимость электрического кроссовера ET5 выросла на 100 тыс. рублей для всех комплектаций. Минимальная цена автомобиля после подорожания составляет 4,58 млн рублей, в максимальной комплектации он обойдется в 5,15 млн рублей.

Skywell ET5 оснащается единственным электродвигателем, установленным на передней оси. Он выдает 204 л.с. Запас хода машины составляет до 400 км.

Гибридный Skywell HT-i в базовой версии Comfort подорожал сразу на 460 тыс. рублей и стоит 4,45 млн рублей. Средняя версия Premium выросла в цене на 200 тыс. рублей (до 4,65 млн рублей), а максимально оснащенный HT-i в исполнении Luxury — на 260 тыс. рублей (до 5,05 млн рублей).

Силовая установка Skywell HT-i состоит из бензинового мотора 1.5 мощностью 103 л.с. и электромотора мощностью 177 л.с.

Ранее в Санкт-Петербурге показали «Москвич 6» с газовым оборудованием.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий