В России подорожали кроссоверы Skywell

Бренд Skywell увеличил цены на оба представленных на российском рынке кроссовера. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

С 1 ноября стоимость электрического кроссовера ET5 выросла на 100 тыс. рублей для всех комплектаций. Минимальная цена автомобиля после подорожания составляет 4,58 млн рублей, в максимальной комплектации он обойдется в 5,15 млн рублей.

Skywell ET5 оснащается единственным электродвигателем, установленным на передней оси. Он выдает 204 л.с. Запас хода машины составляет до 400 км.

Гибридный Skywell HT-i в базовой версии Comfort подорожал сразу на 460 тыс. рублей и стоит 4,45 млн рублей. Средняя версия Premium выросла в цене на 200 тыс. рублей (до 4,65 млн рублей), а максимально оснащенный HT-i в исполнении Luxury — на 260 тыс. рублей (до 5,05 млн рублей).

Силовая установка Skywell HT-i состоит из бензинового мотора 1.5 мощностью 103 л.с. и электромотора мощностью 177 л.с.

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