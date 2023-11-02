В Якутске инспектор ГИБДД руками вцепился в автомобиль нарушителя на ходу

В Якутске нарушитель попытался уйти от ДПС с полицейским на капоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахапресс».

В ролике, которое информационному каналу прислал подписчик, видно, как два автомобиля дорожно-патрульной службы едут за иномаркой, на капоте которой висит на руках человек в зеленом светоотражающем жилете ГИБДД. При этом скорость движения превышает 30 км/ч. Инцидент произошел на улице Лермонтова в районе ресторана «Пекинская утка».

Сообщается, что водителя удалось задержать, после чего правоохранители повалили его на землю и надели на него наручники. Неизвестно, пострадал ли сотрудник ГИБДД, однако ничто на видеороликах не свидетельствует о получении им каких-либо травм.

До этого в Одинцово полицейские проверили документы у мужчины и наехали на него на автомобиле. Сообщается, что в результате наезда мужчина получил травму ноги. Его увезли в больницу.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.