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В Петербурге представлен «Москвич 6» с газовым оборудованием

«Москвич» оснастил новый «Москвич 6» газовыми баллонами

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«Москвич»

Автозавод «Москвич» представил на Петербургском международном газовом форуме автомобиль с газобаллонным оборудованием. Об этом сообщается в релизе «Москвича».

«На уличной выставочной экспозиции в рамках ПМГФ (Петербургского международного газового форума) представлен автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием на базе седана «Москвич 6», участники выставки могут ознакомиться с автомобилем», — отмечается в заявлении компании.

В рамках соглашения, подписанного между заводом «Москвич» и компанией «Газпром газомоторное топливо», планируется выпускать автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО). При реализации проекта ГБО могут быть оснащены не только «Москвич 6», но и кроссовер «Москвич 3».

Представленный в Санкт-Петербурге битопливный «Москвич 6» оснащен мотором 1.5 мощностью 104 л.с.

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