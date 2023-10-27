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В России на четверть вырос спрос на услуги автосервисов

Спрос на услуги автосервисов в России увеличился на 25% за 9 месяцев 2023 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

С января по сентябрь спрос на услуги автосервисов вырос в России на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные картографического сервиса 2ГИС.

С января по сентябрь пользователи 2ГИС интересовались услугами автосервисов 24 млн раз. С октября 2020 года по настоящее время число СТО в России выросло на 13%, а в среднем каждый автосервис обслуживает 800 автомобилей в год.

По словам директора сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, спрос на ремонт автомобилей особенно сильно растет в течение последних двух лет из-за старения автопарка. Загруженность автосервисов в России очень высокая, вполовину больше, чем у аналогичных предприятий в Германии или Китае, привела пример она.

Член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов сообщил изданию, что на ситуацию с загруженностью автосервисов влияет неудовлетворенный спрос на новые машины. Пробег уже эксплуатирующихся автомобилей растет, и они требуют большего ремонтного воздействия.

Ранее стало известно, что в Калининграде автомеханика обвинили в угоне машины клиентки.

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