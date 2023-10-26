«Москвич» разработал программу локализации до 2029 года

Автозавод «Москвич» сформировал программу локализации автомобилей до 2029 года, сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на материалы конференции поставщиков завода.

По его данным, в 2024 году планируется локализовать сварку и окраску кузовов, а также блоки для системы «ЭРА-ГЛОНАСС», в 2025 году — колеса и шины, жгуты проводки, блоки управления комбинацией приборов, аккумуляторы и стекла.

В 2026 году «Москвичи» должны получить отечественные штампованные кузовные панели, амортизаторы, сиденья, пластик для салона, медиасистему, топливный бак, блоки ABS и системы стабилизации, а также тяговую батарею для кроссовера «Москвич 3е». В 2027 году планируется локализовать в России сборку двигателей внутреннего сгорания из китайских компонентов, выпускать детали каркаса кузова, элементы подвески, а также уплотнители.

Глубокой локализации планируется подвергнуть две модели — «Москвич 3» и «Москвич 6», утверждает «Русский автомобиль».

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