Mazda показала концепт Iconic SP с роторным двигателем

На автошоу в Токио Mazda представила концепт Iconic SP со скрытыми фарами, подъемными дверями и роторным двигателем в основе гибридной силовой установки.

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Габаритная длина автомобиля — 4180 мм, колесная база — 2590 мм, масса — 1450 кг. Силовая установка машины развивает максимальные 370 л.с.

У Iconic SP низкий центр тяжести для обеспечения устойчивости на дороге. С целью улучшения ходовых качеств инженеры также обеспечили распределение массы по осям в пропорции примерно 50:50. Роторный двигатель, применяемый для выработки электроэнергии на борту, может работать на разных видах топлива, в том числе на водороде. Для концепта был разработан специальный цвет Viola Red.

Гибридная силовая установка машины также может обеспечивать электропитанием внешние потребители энергии — это может потребоваться в случае отдыха на природе или при стихийном бедствии.

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