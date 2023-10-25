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Honda возродила модель Prelude

Возрожденный Honda Prelude представлен на выставке в Токио

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Honda

Honda представила на Japan Mobility Show в Токио концепт новой Honda Prelude, сообщает Motor1. Купе под таким названием выпускались японской автокомпанией до 2001 года.

Показ концепта Prelude состоялся в самом конце презентации японской компании на автосалоне, и автопроизводитель не раскрыл подробностей относительно ее агрегатов.

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Honda

При этом автомобиль выглядит почти как серийная модель, за дисками видны тормозные механизмы Brembo. Интерьер машины скрыт за полностью тонированными стеклами.

«Эта модель станет прелюдией для наших будущих моделей, которые унаследуют «радость от вождения» полноценного электрифицированного будущего и воплотят неизменное спортивное мышление Honda», — отметил президент Honda Motor Тосихиро Мибе.

Мибе также сказал, что клиенты ждут от Honda спортивных моделей, и разработка нового Prelude активно ведется.

Ранее Lexus представил на автошоу в Токио новый концепт LF-ZC.

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