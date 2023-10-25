Доля китайских грузовиков на российском рынке превысила 63%

Китайские марки заняли в сентябре более 63% российского рынка новых грузовиков, сообщает «Автостат Инфо».

В сентябре 2023 года в России было продано почти 13,6 тыс. грузовых машин, из них 8,6 тыс. (или 63,3%) пришлось на китайские марки. Самым продаваемым по итогам сентября стал Sitrak C7H (почти 1,7 тыс. поставленных на учет машин). На втором месте — FAW J6 (1 тыс. машин), на третьем — Foton Auman (712 автомобилей). За ними следуют Shacman SX331 и FAW J7.

С января по сентябрь в России было продано 63,2 тыс. китайских грузовиков против 14,2 тыс. за аналогичный период годом ранее.

Отечественный «КамАЗ» сохранил в сентябре лидерство на российском рынке, реализовав 2,6 тыс. автомобилей. За ним следует китайский Sitrak, реализовавший 2,2 тыс. грузовиков.

Ранее стало известно, что китайские автомобильные марки удвоили число дилерских центров в России за год.