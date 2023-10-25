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Lexus показал концепт LF-ZC

На выставке в Токио дебютировал Lexus LF-ZC

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Lexus

Lexus представил на выставке Japan Mobility Show в Токио концептуальный автомобиль LF-ZC.

Автомобиль построен на платформе BEV нового поколения, начало его серийного производства запланировано на 2026 год. Модернизированная платформа призвана расширить возможности для компоновки новых автомобилей, за счет уменьшения числа основных компонентов.

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Lexus

LF-ZC отличается низким центром тяжести, просторным салоном и эмоционально насыщенным дизайном, в котором сочетаются функциональность и эстетика. Автомобиль получит полный привод и управление «по проводам», без механической связи руля с колесами.

Вместе с концептом дебютировала новая программная платформа, позволяющая обновлять функции машины со временем. Основные характеристики, такие как динамика и настройки управляемости, также подлежат корректировке. Плоский пол и панорамная крыша призваны создать в салоне ощущение простора.

Ранее на российский рынок вышел китайский автомобильный бренд Ora.

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