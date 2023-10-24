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Mitsubishi прекратит производство автомобилей в Китае

Компания Mitsubishi решила прекратить выпуск автомобилей в Китае из-за низких продаж

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Mitsubishi

Концерн Mitsubishi Motors прекратит производство автомобилей в Китае. Такое решение японская компания приняла по итогам заседания совета директоров, говорится в сообщении пресс-службы.

Mitsubishi выйдет из совместного предприятия с китайской компанией Guangzhou Automobile Group (GAC Group). Доля Mitsubishi в СП перейдет GAC, компании продолжат сотрудничество для предоставления клиентам послепродажного обслуживания. Убыток японского автопроизводителя, согласно консолидированной отчетности за финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2024 года, составит 24,3 млрд иен.

В Mitsubishi объяснили, что за последние 2-3 года китайский автопром сильно изменился, популярность электромобилей растет быстрее, чем это ожидалось. Компания попыталась восстановить объем продаж, выпустив новую модель в декабре 2022 года, но продолжила отставать от плана и приостановила производство в марте этого года, после чего приняла решение провести структурные реформы.

В Китае в модельный ряд Mitsubishi входят кроссоверы ASX, Eclipse Cross, Outlander и внедорожник Pajero, а также электромобиль Airtrack.

Ранее Chery объявила сроки появления в России нового кроссовера.

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