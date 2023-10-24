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В тоннеле на МКАД опрокинулся грузовик, шоссе в одну сторону перекрыто

В тоннеле МКАД упал грузовик, движение в сторону Дмитровского шоссе перекрыто

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РИА «Новости»

По информации пресс-службы столичного департамента транспорта, грузовик опрокинулся в тоннеле на внешней стороне 82-го километра МКАД, в районе развязки с Дмитровским шоссе. Сообщение об этом поступило 23 октября через Telegram-канал.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют обстоятельства происшедшего и уточняют информацию о пострадавших. Движение на выезде из тоннеля в сторону Дмитровского шоссе было временно перекрыто. В департаменте транспорта призывают водителей выбирать пути объезда.

В октябре в Подмосковье таксист врезался в маршрутку с пассажирами и попал на видео. Автомобилист на такси выехал на встречную полосу, где и столкнулся с маршруткой. Водитель транспортного средства пострадал и находится в критическом состоянии.

В Хабаровском крае семь машин попали в ДТП на трассе А-370 Уссури из-за дыма от горящей свалки.

9 октября водитель маршрутки устроил драку с прохожим на проезжей части. Отмечается, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, и его едва не сбил маршрутный автобус. Шокированный пешеход решил зафиксировать правонарушение и достал смартфон. Однако это не понравилось водителю.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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