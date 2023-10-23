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Автовладелец отсудил компенсацию за ремонт машины, разбитой вывеской «ОСАГО 24»

В Татарстане вывеска «ОСАГО 24» упала на три припаркованные машины

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Vestikamaza.ru

В Набережных Челнах владелец автомобиля Kia Sportage отсудил компенсацию у собственника здания, с которого на припаркованные машины свалилась вывеска, рекламирующая страхование ОСАГО. Об этом сообщают «Вести КамАЗа».

В здании, с крыши которого в мае 2022 года упала вывеска «ОСАГО 24», располагаются сразу две страховые компании — «Инсур 24» и «Сила 90». Однако ни одна из них не признала рекламную конструкцию своей. Страховщики смогли отстоять свою позицию в суде. В результате сумму компенсации за ремонт автомобиля (338 тыс. рублей) суд взыскал с собственницы здания. В решении суда указано, что она «не проявила должной степени заботливости и осмотрительности по содержанию своего имущества, не предприняла все доступные меры, чтобы надлежащим образом оформить размещение рекламы», уточняет chelny-biz.ru.

Ранее в Ярославской области суд взыскал 2,8 млн рублей с владельца старой Toyota, ввезенной из Абхазии.

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