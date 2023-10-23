Hyundai начнет выпуск автомобилей в Саудовской Аравии

Компания Hyundai Motor построит автомобильный завод в Саудовской Аравии. Об этом объявила пресс-служба корейского производителя.

Hyundai заключила соглашение о создании совместного предприятия с Суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF). PIF будет владеть 70% акций совместного предприятия, а Hyundai — оставшимися 30%. Объем инвестиций в проект превысит $500 млн.

Производственная мощность завода составит 50 тыс. автомобилей в год, он станет первым южнокорейским автомобильным заводом на Ближнем Востоке. На предприятии будут выпускать как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электрокары. Начало строительства завода запланировано на 2024 год, а производство должно начаться в 2026 году.

Завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге простаивает с 2022 года, на нем выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line. Покупателем предприятия станет компания из России, причем сделка будет включать возможность обратного выкупа, сообщал в сентябре вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее эксперт назвал автомобили, с которыми точно будут проблемы в ГИБДД.