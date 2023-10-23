В автосервисе произошел взрыв из-за того, что механик просверлил газовый баллон

В Челябинске четыре человека, включая пожарного, пострадали из-за взрыва газового баллона в автосервисе. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на областной минздрав.

Инцидент произошел в гаражных боксах на улице Механической во время тушения пожара. Трех человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один доставлен в травмпункт. Всего к месту происшествия выезжали пять бригад скорой помощи.

По словам клиента автосервиса, который стал свидетелем начала пожара, один из сотрудников случайно просверлил шуруповертом газовый баллон на машине.

«Газ начал уходить из баллона, все вокруг хихикают. Мы вышли на улицу. Этот работник успел все обесточить, но оно все равно вспыхнуло, перекинулось на мою машину. Когда уже приехали пожарные, не рассчитали свои силы, там произошел взрыв, и один из пожарных пострадал», — сказал он.

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