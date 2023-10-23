Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти не поддержали введение скидки на транспортный налог

Кабмин не поддержал скидку на транспортный налог для примерных водителей

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Правительство не поддержало идею скидки в размере 50% на транспортный налог для водителей, которые в течение года не привлекались к ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение кабмина.

Соответствующий законопроект представил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, увеличение числа примерных водителей и снижение количества пострадавших в ДТП позволит снизить бюджетные расходы на оказание медпомощи.

В официальном отзыве кабмина на законопроект сказано, что возможность получения налоговых льгот не должна быть связана с требованиями правомерного поведения участников дорожного движения, предусмотренного ст. 24 федерального закона «О безопасности дорожного движения». Стимулирование водителей соблюдать ПДД не является целью налогового законодательства, отметили в правительстве.

Ранее стало известно, что водителям разрешили ставить на автомобили квадратные номера.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий