Власти не поддержали введение скидки на транспортный налог

Правительство не поддержало идею скидки в размере 50% на транспортный налог для водителей, которые в течение года не привлекались к ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение кабмина.

Соответствующий законопроект представил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, увеличение числа примерных водителей и снижение количества пострадавших в ДТП позволит снизить бюджетные расходы на оказание медпомощи.

В официальном отзыве кабмина на законопроект сказано, что возможность получения налоговых льгот не должна быть связана с требованиями правомерного поведения участников дорожного движения, предусмотренного ст. 24 федерального закона «О безопасности дорожного движения». Стимулирование водителей соблюдать ПДД не является целью налогового законодательства, отметили в правительстве.

Ранее стало известно, что водителям разрешили ставить на автомобили квадратные номера.