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Дорожники устроили массовую драку на проезжей части

В Улан-Удэ на проезжей части подрались дорожные рабочие

В Улан-Удэ дорожные рабочие устроили массовую драку на проезжей части, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне Солдатском, его сняли на видео проезжавшие водители. На кадрах видно, что около дорожно-строительной техники произошла потасовка с участием группы мужчин в сигнальных жилетах. Один из них подбежал к рабочему, стоящему в группе людей, и ударил его. Другого мужчину избили, удерживая за воротник куртки. Еще несколько человек находились рядом и не вмешивались в происходящее.

Всего на проезжей части собрались не менее восьми человек. По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за того, что рабочих по ошибке направили на один участок ремонта и они не могли разделить фронт работ. О состоянии пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что в Москве водитель такси избил пассажира на проезжей части.

Ранее в Амурской области пьяный водитель врезался в забор монастыря, а затем пришел туда с покаянием.

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